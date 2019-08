Pronti via e Sinisa Mihajlovic butta nella mischia Gary Medel. Il cileno farà coppia con Poli. In avanti Destro per Palacio. Semplici conferma Di Francesco e Petagna.

BOLOGNA: Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Poli, Medel, Soriano; Orsolini, Destro, Sansone. All.: Mihajlovic.

SPAL: Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; D’Alessandro, Valoti, Missiroli, Kurtic, Igor; Di Francesco, Petagna. All.: Semplici.

ARBITRO: Di Bello.