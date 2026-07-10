Tutti gli appuntamenti estivi tra luglio e agosto, sei amichevoli in un mese
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Sei amichevoli dal 18 luglio al 15 agosto per il Bologna. Così Domenico Tedesco preparerà l'avvio di campionato previsto il 24 agosto contro la Lazio in casa. Avversari di rango internazionale, di valore crescente e con l'appuntamento clou a metà agosto contro il Brighton in terra inglese. Di seguito il calendario:
18 luglio Bologna-Arminia Bielefeld (Valles);
22 luglio Bologna-Heidenheim (Valles)
25 luglio Bologna-Iraklis (Valles)
1 agosto Bologna-Cambuur (Casteldebole)
8 agosto Bologna-Pisa (Casteldebole)
15 agosto Brighton-Bologna (Brighton)
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