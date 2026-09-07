Le pagelle di Pietro Celeste
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Difesa
Skorupski 6, Holm 5.5, Heggem 5, Theate 6, Alhassane 5.5
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