I voti di Dario Cervellati

Redazione TuttoBolognaWeb
Tedesco

Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco

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Skorupski 6.5, Holm 5.5, Heggem 4.5, Theate 5, Alhassane 5.5

Bologna FC v US Sassuolo - Serie A 2026/27

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