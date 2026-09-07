I voti di Massimo Vitali
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Difesa
Skorupski 6, Holm 6, Heggem 4.5, Theate 5.5, Alhassane 4.5
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