Le scelte di Tedesco e Aquilani
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Le scelte
Debutto per Arthur Theate. Domenico Tedesco conferma le indiscrezioni della vigilia e schiera il belga al centro della difesa di fianco a Heggem, mentre a sinistra c'è ancora Alhassane con Miranda in panca, a destra Holm. In mezzo, confermati Pobega, Ferguson e Odgaard, mentre in avanti Piccoli è la prima punta con Bernardeschi e Cambiaghi al fianco. Nel Sassuolo 4-3-3 con Volpato dal primo minuto con Bowie e Laurientè.
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