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Da qui alla sosta

Perse le prime due partite seppur di misura e pure immeritatamente, specie a Bergamo dopo aver dominato per lunghi tratti l’Atalanta, il Bologna riparte oggi alle 18, con il Sassuolo di Aquilani al Dall’Ara, poi va a Napoli e alla quinta giornata ospita il Torino. Dopo queste prime 5 giornate in vista della prima sosta di campionato, penso si possa fare un primo bilancio, capire di che pasta sia fatto questo Bologna, guidato da un tecnico ambizioso, intelligente e preparato. Se i passi avanti a livello di gioco visti a Bergamo dovessero essere confermati e possibilmente pure migliorati, oggi i rossoblu potrebbero cogliere i primi punti stagionali. Dopo il match contro il Torino, firmerei per 4 punti. Purtroppo le 2 sconfitte iniziali non aiutano a pensarla diversamente. Fare punti a Napoli, dopo che i partenopei hanno perso le ultime 2 partite e dopo l’eurogol di Rowe che permise al Bologna di espugnare il San Paolo, per la legge dei grandi numeri, sarà durissima.

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