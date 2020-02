Bologna, rientra l’emergenza Skorupski, Schouten e Denswil ok con la Lazio

Rientra parzialmente il problema infortuni in casa Bologna. Dopo la partita contro l’Udinese in cui i rossoblu erano appena in numero per schierare una formazione titolare, rientrano diversi giocatori in rosa. I primi sono stati gli squalificati Denswil e Schouten, subito dopo di loro il portiere Skorupski che ha smaltito la sindrome influenzale.

I rossoblu non vogliono però fermarsi qui, si preparano infatti anche i recuperi di Sansone, Medel e Santander. Nella giornata di ieri i tre hanno lavorato in parte col gruppo e si spera di recuperarli già contro la Lazio. Più difficile invece il rientro di Soriano che ha svolto solo una seduta differenziata.

Rientra quindi l’allarme per Mihajlovic che vede svuotarsi poco alla volta l’infermeria. A breve il tecnico potrebbe riabbracciare anche i suoi due terzini titolari della fascia di sinistra. Il ceco e l’olandese potrebbero rientrare prima della sfida con la Juventus o in quella successiva.

Fonte: la Gazzetta dello Sport.