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Il rientro in gruppo

Il Bologna può tornare a sorridere, non solo per il grande cambiamento arrivato con Palladino, che ha portato una ventata di primavera in largo anticipo. L’allenatore ha preso una squadra ai margini della classifica, che viaggiava a una media di 0,25 punti a partita, facendola risalire fino al momentaneo undicesimo posto e portando la media a due punti a gara. Ora i rossoblù sono a quota 11 punti, a soltanto tre lunghezze dal Napoli, sesto in classifica.

Per il Bologna arrivano anche altre novità, una su tutte il ritorno in gruppo di Riccardo Orsolini. Il numero sette, infatti, è tornato ad allenarsi con il resto della squadra, avvicinandosi così alla convocazione per la partita di sabato 31 ottobre contro il Monza. Probabilmente partirà dalla panchina, ma potremmo già vederlo a gara in corso.

La gara in cui Orsolini può puntare a una maglia da titolare è invece quella contro il Parma, prevista per sabato 7 novembre. Nelle ultime partite, Cambiaghi e Bernardeschi sono stati ampiamente utilizzati da Palladino, che ha fatto rifiatare l’ex Atalanta soltanto nell’ultima gara contro il Milan, dove uno splendido Mbangula ha firmato la sua prima tripletta in carriera.

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