Bologna – Oggi le visite mediche di Antov

Atterrato ieri all’aeroporto Marconi da Sofia, l’ultimo acquisto del Bologna Valentin Antov si sottoporrà oggi alle visite mediche prima della firma sul contratto che lo legherà ai rossoblù.

Prima di potersi allenarsi con la squadra per preparare il match delicato contro il Parma di domenica, il difensore bulgaro dovrà poi anche svolgere le procedure anti covid, con i tamponi di rito. Ma il 20enne sembra già perfettamente inserito all’interno del suo nuovo ambiente. “Sono molto contento di essere qui – le sue prime dichiarazioni – non vedo l’ora di incontrare i tifosi”. Per il ritorno dei tifosi ci vorrà ancora del tempo, ma intanto i rossoblù sono focalizzati sul match del Tardini, con esercitazioni tattiche e partitelle a campo ridotto per la squadra, ad eccezion fatta per Medel e Faragò, probabilmente gli unici indisponibili per la trasferta di Parma insieme a al lungodegente Santander.

Fonte-Gazzetta