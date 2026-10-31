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Le scelte

Palladino alla fine sceglie i titolarissimi. L'unica scelta diversa dalle ultime uscite riguarda il braccetto di destra, con Vitik che dà riposo a Darmian, poi Casale e Theate a completare il reparto. In mezzo ancora Pobega e Ferguson, gli stakanovisti, poi Miranda e Zortea in fascia. Nulla di nuovo nemmeno davanti, Mbangula e Dovbyk partono dalla panca per lasciare spazio a Bernardeschi, Cambiaghi e Odgaard. Juric con Zeballos e Mota a sostegno di Varela.

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