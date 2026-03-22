Bologna-Lazio, le formazioni ufficiali

Vincenzo Italiano sceglie la trazione anteriore. Dentro di nuovo il 4-2-3-1 e un attacco potenziato da Bernardeschi in versione trequarti, poi ai lati Orsolini e Rowe con Castro centravanti. Dietro rifiata Lucumi, giocano Vitik e Heggem, con Zortea e Miranda terzini. A centrocampo giocano Moro e Sohm. Sarri conferma le indiscrezioni della vigilia e schiera il tridente Isaksen, Maldini, Pedro.