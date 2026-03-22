Bologna-Lazio in diretta esclusiva Dazn e Radio

Oggi alle 15 lo scontro diretto tra Bologna e Lazio per l'ottavo posto e, chissà, per il settimo ora in possesso dell'Atalanta. Italiano arriva alla sfida dall'impresa di Roma, Sarri dopo aver battuto nell'ultima giornata il Milan con una Lazio più riposata.
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Calcio d'inizio alle ore 15 al Dall'Ara, stadio violato troppe volte in campionato, con i rossoblù che vogliono fermare la recente striscia di brutti risultati in casa. Diretta televisiva affidata a Dazn, visibile sull'apposita piattaforma. Diretta radio su Nettuno Bologna Uno, fm 97.00 e in streaming, con cronaca di Leo Bosello e Pippo Cotti.
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