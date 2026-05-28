Come vi avevamo annunciato nel pomeriggio, le quotazioni di Domenico Tedesco sono in forte risalita per la sostituzione di Vincenzo Italiano sulla panchina del Bologna.
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Bologna: la scelta è tra Tedesco e Di Francesco?
Si assottiglia la rosa di possibili sostituti di Italiano
L'ex ct del Belgio sarebbe il preferito del direttore tecnico Giovanni Sartori in un ballottaggio che prevede ancora la candidatura di Eusebio Di Francesco. Secondo i media nazionali sono loro due i nomi rimasti in ballo. 'A oggi per il post Italiano sono in ballo due nomi: Tedesco e Di Francesco', ha scritto Luca Cilli su X. Per quanto riguarda il tecnico del Lecce, ecco le sue parole a Sky Sport a margine del premio Giovanni Galeone a Pescara: "Il Bologna? Ci sono state chiacchiere in giro, ma concretamente non posso dire niente. I miei agenti lavorano, inutile nascondersi. Valuteremo noi e gli altri: possiamo anche scegliere, ma principalmente siamo scelti".
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