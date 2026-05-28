Bologna: la scelta è tra Tedesco e Di Francesco?

L'ex ct del Belgio sarebbe il preferito del direttore tecnico Giovanni Sartori in un ballottaggio che prevede ancora la candidatura di Eusebio Di Francesco. Secondo i media nazionali sono loro due i nomi rimasti in ballo. 'A oggi per il post Italiano sono in ballo due nomi: Tedesco e Di Francesco', ha scritto Luca Cilli su X. Per quanto riguarda il tecnico del Lecce, ecco le sue parole a Sky Sport a margine del premio Giovanni Galeone a Pescara: "Il Bologna? Ci sono state chiacchiere in giro, ma concretamente non posso dire niente. I miei agenti lavorano, inutile nascondersi. Valuteremo noi e gli altri: possiamo anche scegliere, ma principalmente siamo scelti".