Mercato – Casale in uscita, piace al Genoa

Di certo, il Bologna avrà bisogno di sfoltire senza le coppe e oggi in rosa ci sono cinque difensori centrali, seppur sia certa la cessione estiva di Jhon Lucumi. Tra i papabili a una uscita c'è anche Nicolò Casale, che in stagione ha giocato solo 18 partite con il 21% dei minuti di titolare, risultando di fatto un rincalzo dalla panchina. In totale, in due anni, sono state solo 40 le partite ufficiali disputate in maglia rossoblù: poche per il sostituto di Riccardo Calafiori. Il Bologna può provare a fare cassa e sul centrale ci sarebbe l'interessamento del Genoa di De Rossi, che peraltro sarebbe uno dei candidati alla panchina rossoblù. Il club felsineo valuta il da farsi, anche sulla base dell'ammortamento a bilancio: servirebbe una offerta di circa 6-7 milioni di euro.