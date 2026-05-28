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Italiano: “Ci siamo lasciati bene, non saremo mai nemici”

Italiano: “Ci siamo lasciati bene, non saremo mai nemici” - immagine 1
Le parole di Vincenzo Italiano all'uscita del Niccolò Galli
Redazione TuttoBolognaWeb

All'uscita dal centro tecnico Niccolò Galli, Vincenzo Italiano ha rilasciato le sue prime parole da ex allenatore del Bologna dopo l'ufficialità della separazione maturata a ora di pranzo. Intercettato dai cronisti presenti a Casteldebole, Italiano ha voluto specificare la serenità dell'addio tra le parti, augurando ai rossoblù un futuro di successi.

Queste le parole dell'allenatore riprese da Radio Nettuno Bologna Uno: "Sono stati due anni spettacolari, qui ho trovato una famiglia fantastica e ci siamo lasciati bene, ora dobbiamo continuare con questi successi, sia io che il Bologna. I tifosi sono in buone mai, la società programmerà perbene il futuro. Abbiamo parlato in maniera serena, non saremo mai nemici. Forza Bologna".

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