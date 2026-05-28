All'uscita dal centro tecnico Niccolò Galli, Vincenzo Italiano ha rilasciato le sue prime parole da ex allenatore del Bologna dopo l'ufficialità della separazione maturata a ora di pranzo. Intercettato dai cronisti presenti a Casteldebole, Italiano ha voluto specificare la serenità dell'addio tra le parti, augurando ai rossoblù un futuro di successi.
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Italiano: “Ci siamo lasciati bene, non saremo mai nemici”
Le parole di Vincenzo Italiano all'uscita del Niccolò Galli
Queste le parole dell'allenatore riprese da Radio Nettuno Bologna Uno: "Sono stati due anni spettacolari, qui ho trovato una famiglia fantastica e ci siamo lasciati bene, ora dobbiamo continuare con questi successi, sia io che il Bologna. I tifosi sono in buone mai, la società programmerà perbene il futuro. Abbiamo parlato in maniera serena, non saremo mai nemici. Forza Bologna".
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