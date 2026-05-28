Italiano: “Ci siamo lasciati bene, non saremo mai nemici”

Queste le parole dell'allenatore riprese da Radio Nettuno Bologna Uno: "Sono stati due anni spettacolari, qui ho trovato una famiglia fantastica e ci siamo lasciati bene, ora dobbiamo continuare con questi successi, sia io che il Bologna. I tifosi sono in buone mai, la società programmerà perbene il futuro. Abbiamo parlato in maniera serena, non saremo mai nemici. Forza Bologna".