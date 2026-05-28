Bologna, ora caccia al sostituto di Italiano: occhio a Tedesco

Ora che è ufficiale, il Bologna cercherà in tempi rapidi di trovare un sostituto di Vincenzo Italiano. Il summit di questa mattina ha sancito l'addio consensuale tra le parti, con il tecnico che ha comunicato al Bologna la chiusura del suo ciclo in Emilia. Adesso inizia la partita per il nuovo allenatore. Nella mente della dirigenza, soprattutto in quella di Giovanni Sartori, ci sarebbe il nome di Domenico Tedesco, di recente visto in Turchia al Fenerbahce dopo le esperienze al Lipsia, molto positiva, e come ct della nazionale belga. Qui, sarebbe facile la battuta: si passerebbe da un Italiano nato in Germania a un Tedesco nato in Italia dato che Domenico ha vissuto l'infanzia a Rossano Calabro. Tedesco porterebbe con sé un calcio propositivo e verticale, quindi non molto dissimile a quello di Italiano e l'anno scorso in Turchia ha utilizzato il 4-2-3-1.