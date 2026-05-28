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Mercato – Piace il giovane talento argentino Tomas Aranda

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Il Bologna continua a guardare in Argentina: occhi su Tomas Aranda
Manuel Minguzzi
Manuel Minguzzi Caporedattore 

Ieri Marco Di Vaio ha affermato che un eventuale cambio di allenatore non avrebbe stravolto totalmente le strategie di mercato. I piani imbastiti in queste settimane, in larga parte, resteranno, ma qualche modifica, ovviamente, verrà fatta sulla base delle richieste del nuovo tecnico.

Un giocatore che piace molto, indipendentemente da chi siederà in panchina, è il giovane talento argentino Tomas Aranda, classe 2007 del Boca Juniors. Il Bologna lo ha adocchiato da tempo e visionato dal vivo, esattamente come Zeballos, mentre agli xeneizes continua a piacere Benja Dominguez, giocatore destinato a uscire a meno che il nuovo allenatore non ne chieda la conferma. Colloqui col Boca che possono dunque procedere, anche se su Aranda ci sono pure il Como e il Borussia Dortmund. Prevalentemente trequartista, Aranda può fare anche l'esterno di attacco a sinistra, proprio nello slot di Dominguez e anche di Cambiaghi, quest'ultimo attenzionato dal Como. In prima squadra ha giocato 20 partite, mentre nella squadra B ha disputato 41 partite con 5 gol e 4 assist.

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