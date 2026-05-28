Mercato – Piace il giovane talento argentino Tomas Aranda

Un giocatore che piace molto, indipendentemente da chi siederà in panchina, è il giovane talento argentino Tomas Aranda, classe 2007 del Boca Juniors. Il Bologna lo ha adocchiato da tempo e visionato dal vivo, esattamente come Zeballos, mentre agli xeneizes continua a piacere Benja Dominguez, giocatore destinato a uscire a meno che il nuovo allenatore non ne chieda la conferma. Colloqui col Boca che possono dunque procedere, anche se su Aranda ci sono pure il Como e il Borussia Dortmund. Prevalentemente trequartista, Aranda può fare anche l'esterno di attacco a sinistra, proprio nello slot di Dominguez e anche di Cambiaghi, quest'ultimo attenzionato dal Como. In prima squadra ha giocato 20 partite, mentre nella squadra B ha disputato 41 partite con 5 gol e 4 assist.