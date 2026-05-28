Italiano dice addio al Bologna, ma il Napoli è su Allegri…

Non è detto che l'addio consumato questa mattina tra Vincenzo Italiano e il Bologna porterà a una fumata bianca con il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Anzi, l'ormai ex tecnico rossoblù, nonostante l'incontro a Roma di due giorni fa, sembrerebbe sorpassato di nuovo da Max Allegri per la successione di Antonio Conte. Sarebbero infatti ripresi i colloqui tra il Napoli e l'ex allenatore del Milan, con tanto di ipotesi per un contratto biennale: 'colloqui proficui' ha detto Fabrizio Romano. L'idea è quella di ingaggiare uno gestore dello spogliatoio per arginare l'uscita di Conte. Così, la pista partenopea rischia di sfumare per Vincenzo che invece potrebbe di nuovo finire nel mirino del Milan stante le difficoltà con Iraola e Glassner.