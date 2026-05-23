Il Bologna chiude con un rocambolesco 3-3 contro l’Inter

Un deja-vu, forse. Bologna-Inter 3-3 quasi come Bologna-Juve con Thiago Motta. I rossoblù si concedano con un rocambolesco pari, facendosi rimontare da 3-1 e salutano il Dall'Ara chiudendo il campionato con 56 punti. Di Bernardeschi, Pobega e autogol di Zielinski le marcature rossoblù, Dimarco e Esposito e Diouf per gli interisti, che hanno rimontato due gol nella ripresa.