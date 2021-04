Bologna-Inter: per Sinisa, molti dubbi di formazione

Torna il campionato dopo la sosta per la Nazionale di Mancini, impegnata per la qualificazione ai Mondiali. Pronti via, il calendario propone Bologna-Inter con posticipo serale domani alle 20,45. È in poche parole considerata la partitissima, la madre di tutte le partite della ventinovesima giornata, anche più del derby della Mole che comunque si giocherà alle ore 18. A parte Milan-Samp alle ore 12,30, tutti gli altri 7 incontri, si giocheranno alle ore 15. Bologna ed Inter come arrivano a questo big match? L’Inter ha annunciato che De Vrij è tornato negativo dopo la positività di un paio di settimane fa quindi è tra i convocati. Ci sono poi i ritorni dalle rispettive nazionali e qui Conte dovrà decidere chi far riposare almeno al fischio d’inizio e chi buttare da subito nella mischia. Solito 3-5-2 con Skriniar, Ranocchia e Bastoni a protezione di Handanovic. A centrocampo Hakimi e Perisic dovrebbero agire sulle fasce e in mezzo i 3 favoriti sono Barella, Brozovic e Gagliardini con Eriksen che farà di tutto per mettere più di un dubbio al tecnico salentino. Davanti l’inamovibile Lautaro Martinez e Lukaku a completare l’undici di partenza.