Domanda a Tomiyasu. “Devo imparare di più l’italiano. Voglio migliorare sia in fase difensiva che offensiva. Tutti mi hanno aiutato fin dall’inizio. Quando c’è il mister per noi è più facile. Europa League? Adesso abbiamo la possibilità, quindi dobbiamo fare il nostro gioco. Se giochiamo come contro la Roma possiamo fare bene.”.

Scheda 1 di 9