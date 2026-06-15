Il Bologna mantiene fiducia e ottimismo per il rinnovo di Riccardo Orsolini. In società sono tutti d'accordo, partendo dal presidente, passando per la dirigenza e il nuovo allenatore: Orso bandiera del Bologna alla Bulgarelli.
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Bologna e Orsolini, avanti verso il rinnovo: c’è fiducia
Adesso si tratta di sistemare il quadro economico della situazione. Sicuramente sul mercato ci sono degli interessamenti per il numero sette, ma dall'altro lato il legame di Riccardo con Bologna è molto solido. Da tempo c'è una proposta sul piatto, al massimo possibile per il club: 3 milioni comprensivi di bonus a stagione fino al 2029 con opzione per il 2030. Ora si attende che le parti possano arrivare a una fumata bianca nel corso dell'estate, ipotesi che non è affatto da escludere. L'ultimo rinnovo di contratto Orsolini lo ha firmato ad agosto inoltrato e potrebbe accadere di nuovo ora, dopo che il giocatore ha risposto su Instagram a una storia della pagina Tomiysport in cui si riportava un articolo di Gazzetta relativo a un ultimatum che la società avrebbe dato al giocatore: 'quante cazzate mi tocca leggere…' è stato il sarcastico commento di Orso. Le parti si sono avvicinate, serve pazienza e tempo, ma le possibilità di permanenza sono in rialzo.
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