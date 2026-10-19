Con Piccoli fermo ai box, Enem è favorito su Dovbyk: contro il Cagliari l'olandese cerca conferme e il posto da titolare
VIDEO - Il discorso di Palladino: "Il nostro campionato inizia ora"
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La partita tra Bologna e Inter ha lasciato diversi spunti su cui riflettere, dal bel primo tempo dei rossoblù ad alti ritmi agli evidenti problemi nel mantenerli per 90'. La squadra di Palladino è uscita infatti dal campo quasi con la lingua per terra. A questo va aggiunto l'infortunio rimediato da Piccoli al 30', con Enem entrato al suo posto.
Ora proprio l'olandese e Artem Dovbyk sono chiamati a scaldare il più in fretta possibile i motori per compensare l'assenza dell'ex Fiorentina.
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