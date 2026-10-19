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La partita tra Bologna e Inter ha lasciato diversi spunti su cui riflettere, dal bel primo tempo dei rossoblù ad alti ritmi agli evidenti problemi nel mantenerli per 90'. La squadra di Palladino è uscita infatti dal campo quasi con la lingua per terra. A questo va aggiunto l'infortunio rimediato da Piccoli al 30', con Enem entrato al suo posto.

Ora proprio l'olandese e Artem Dovbyk sono chiamati a scaldare il più in fretta possibile i motori per compensare l'assenza dell'ex Fiorentina.

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