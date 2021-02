Mercato – Barrow e Palacio non bastano, si valutano nuovi profili: ecco i nomi

Nella sconfitta contro il Milan sono emerse le ennesime lacune offensive di una squadra che macina gioco ma non riesce a concretizzare. Per completare la rosa e regalare un centravanti al proprio tecnico, la dirigenza rossoblù ha tempo fino a stasera alle 20, orario di chiusura dei battenti del mercato.

Perchè Musa Barrow nelle ultime 3 partite in cui è stato schierato prima punta ha sempre deluso e, in particolare contro i rossoneri, ha chiuso con zero tiri nello specchio sui 10 totali del Bologna, navigando fuori dall’area di rigore, e perchè lo stesso Palacio non ha grandi doti di finalizzatore (è ancora fermo a un gol in questa stagione). Ecco dunque che la società si sta guardando intorno in questo ultimo giorno di mercato, per un possibile colpo last minute. Qualche profilo che potrebbe cambiare squadra in effetti c’è: Pinamonti dell’Inter, Lammers dell’Atalanta e Inglese del Parma, su tutti. Ma restano operazioni difficili, a maggior ragione per il poco tempo a disposizione. Intanto la dirigenza ha riavviato i contatti con il Paok per Swiderski(ieri doppietta), ma il club greco ora vorrebbe l’obbligo di riscatto. Infine, ieri c’è stato un sondaggio per l’attaccante colombiano Roger Martinez del Club America, portato in passato da Sabatini al Jiangsu.

Fonte-Cor Bo