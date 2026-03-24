Bologna-Aston Villa, mercoledì 25 parte la prevendita: le info

Fino alle 10 di venerdì 27/3 l’acquisto è riservato a chi aveva sottoscritto un abbonamento per la Fase campionato di Europa League, sia su app che su fidelity, il quale può acquistare per sè, sul posto occupato in abbonamento della fase a gironi o su un posto libero, a prezzo agevolato. Il codice (PNR per gli abbonati su app, numero di fidelity per gli altri) è mono uso e consente quindi 1 sola transazione di acquisto indipendentemente dal numero di biglietti. In questa fase sarà attiva solo la vendita online. Attenzione: i biglietti acquistati a prezzo agevolato sono incedibili. Dalle 13 di venerdì 27/3 la vendita sui posti rimasti è aperta a tutti, sia online che nei punti vendita, a prezzi pieni. I biglietti acquistati in qualunque fase sono comunque incedibili fino a martedì 7/4. I residenti nel Regno Unito possono acquistare solamente la Curva Ospiti.