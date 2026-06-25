Il Bologna ha comunicato poco fa una prestigiosa amichevole ferragostana per testarsi in vista del via al campionato previsto per il 24 agosto contro la Lazio al Dall'Ara.

Sarà un appuntamento estivo internazionale da non perdere, infatti i ragazzi di Domenico Tedesco, sabato 15 agosto, saranno ospiti del Brighton & Hove Albion Football Club, formazione che milita in Premier League e che disputerà gli spareggi per la prossima UEFA Conference League. Il test amichevole si disputerà alle 15 (LT) all’Amex Stadium. Il Brighton ha chiuso l'ultimo campionato in ottava posizione con 53 punti, relegando Chelsea e Brentford fuori dalle coppe europee.