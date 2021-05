Bigon: “Noi e Mihajlovic in linea al 100%. Mercato? Nessuna urgenza di vendere”

L'analisi di Riccardo Bigon a Sky

"Continueremo con Mihajlovic? Non molto tempo fa abbiamo prolungato il contratto - la risposta di Bigon - Siamo in linea al 100% e lavoriamo assieme per il bene del Bologna. La nostra linea globale, senza dubbi, racchiude il mister. Salto di qualità? Il gap con le prime sette è grande, non c'è dubbio, ma credo che ci siano le carte giuste per ridurlo e dare fastidio. Poi stare lì è difficile ma ci si può riuscire". Poi il capitolo cessioni: "Abbiamo la fortuna di avere un presidente che non ci mette ansia nel vendere. I calciatori giovani possono avere richieste e avere il desiderio di migliorare la propria carriera, ma non abbiamo esigenze pressanti. Senza fretta capiremo le offerte giuste o meno e con le vendite si può reinvestire e migliorare".