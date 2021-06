Bigon: “Cerchiamo un paio di tasselli che diano un contributo immediato”

"Ci sono diverse operazioni di mercato, quelle in prospettiva sui ragazzi giovani e il lavoro di scouting è molto lungo perché parte da molto lontano. Si parla di giocatori che non sono ancora affermati e quindi vanno molto seguiti prima di avere le sicurezze per poter procedere all'acquisto. Ci sono operazioni di rafforzamento della rosa e si va quindi su giocatori affermati per i quali il lavoro di scouting è minore perché hanno già un curriculum che parla per loro. Dipende dalle necessità della squadra in un determinato momento e tutto va ovviamente confrontato con le idee dell'allenatore e del club. E' un lavoro che dura un anno: prima si individuano gli obiettivi, poi quando si arriva in vicinanza del periodo di calciomercato cominciano i contatti con altri club o calciatori per prendere informazioni su un possibile trasferimento e infine si cerca di chiudere le trattative".