Ciuti (Radio Capital): “Il problema della Roma sono gli infortuni”

Punto della situazione in casa Roma con il collega Roberto Ciuti di Radio Capital ospite oggi di Sportoday su E’Tv Rete 7. Si parte dall’imminente passaggio di proprietà:

“Dovrebbe essere una delle ultime gare con Pallotta presidente, il closing arriverà tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo. Il club passerà a Friedkin, imprenditore cinematrografico e nel commercio di auto. Sarà sicuramente un proprietario più presente di James Pallotta”.

Si passa poi al campo: “La Roma arriva da una brutta sconfitta con il Sassuolo e con un primo tempo orribile. E’ stata una Roma disarmante nonostante Fonseca fosse convinto di aver trovato una base solida dopo il derby. Da settembre la squadra viaggia con alti e bassi e siamo un po’ spiazzati. Atleticamente la squadra non sta male, il problema è l’organico ridotto all’osso per via degli infortuni. Venerdì dovrebbe rientrare tra i titolari Kolarov, Mkhitaryan e Pastore potrebbero essere recuperati ma per la panchina”.