Bazzani: “Scamacca forte, può diventare il futuro centravanti della Nazionale”

Intervenuto a Tmw Radio, l’ex attaccante rossoblù Fabio Bazzani ha parlato anche di Gianluca Scamacca, possibile obiettivo del Bologna in questa finestra di mercato. Ecco il suo commento sul giocatore:

“Scamacca può diventare crack per il calcio italiano – ha affermato – l’anno scorso nella mia esperienza da vice di Cosmi a Perugia l’abbiamo incontrato ad Ascoli, e mi ha impressionato per quanto è devastante. Ha una tecnica e una struttura fisica incredibile, va in profondità, calcia, ti fa salire. E’ un giocatore forte, chi lo prenderà farà un affare, e se gli diamo tempo diventerà il centravanti della Nazionale”.