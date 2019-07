Basket – Il punto sul mercato

Il mercato della Virtus, in questa prima fase, si è concentrato principalmente sull’arrivo di Teodosic, da cui sarebbero dipese le mosse future. Il play serbo è arrivato scatenando l’entusiasmo dei tifosi, ma negli ultimi giorni è emerso il caso riguardante il capitano Pietro Aradori. Con la partenza di Aradori ormai data per certa, c’è la necessità di trovare un sesto italiano da inserire nel roster. Suggestionano Awudu Abass e Stefano Tonut, ma sono sotto contratto e rappresentano operazioni di difficile riuscita, molto più percorribile è la strada che porta a Luca Campogrande, svincolato dopo il crac Avellino e ex Fortitudo. Le valutazioni dovranno essere attente, continua soprattutto la ricerca dell’ultimo americano con Stefan Markovic e Aleksej Nikolic come principali alternative.

Capitolo Fortitudo: Justin Knox è sfumato, si è infatti aggregato a Trento. Ora la parola d’ordine è attesa, ci sono equilibri economici da rispettare, ma per completare il roster mancano l’ala piccola e il centro titolare con ancora due caselle libere per giocatori stranieri. Lo riporta il Corriere di Bologna.