Barrow: “Posso andare in doppia cifra, bel rapporto con Miha. Gambia? Aiuto mamma”

Si è raccontato a tutto tondo Musa Barrow sulle colonne del Corriere dello Sport Stadio. Una lunga chiacchierata incentrata soprattutto sull’essere umano Barrow e non tanto sul calciatore: la sua ragazza che non può ancora sposare, la casa per mamma, la lontananza. Poi il Bologna: posso ancora segnare tanto e ho un bel rapporto con Mihajlovic:

“Posso ancora andare in doppia cifra, sono a cinque gol, l’anno scorso a nove: mancano ancora 12 partite – ha affermato Barrow – Rigori? Non me ne parlare, adesso li tira Orsolini, ma se ne capita un altro e sono in campo voglio tirarlo”.