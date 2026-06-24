Anche da sponda juventina si continua a parlare del possibile passaggio di Fabio Miretti al Bologna. I bianconeri lo valutano oltre 10 milioni di euro e hanno necessità di fare un certo numero di plusvalenze entro il 30 giugno per motivi di bilancio.

Nell'asse Carnevali-Fenucci ha parlato l'esperto di mercato di casa Juve Gianni Balzarini di Sportmediaset. Sul suo canale Youtube, il collega ha fatto il punto della situazione in base alle informazioni in suo possesso: "Miretti da solo potrebbe portare 10-12 milioni di euro e oggi la sua destinazione più probabile è il Bologna. Si sono infittite le trattative tra i due club ed entro martedì la Juve deve fare dai 13 ai 15 milioni di plusvalenza. Serve per non fare una ricapitalizzazione. Nel discorso entra anche Joao Mario, ma staccato da Holm e e studiando una formula diversa dal prestito secco".