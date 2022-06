Bagni: “Bologna, devi alzare l’asticella. 52 punti cambiano la vita?”

Lunga intervista sul Resto del Carlino a Salvatore Bagni, ex dirigente del Bologna. Saputo ha fissato l'obiettivo a 52 punti ed è arrivato Giovanni Sartori con la conferma di Sinisa Mihajlovic, Bagni a tutto tondo:

"All'ottavo anno un obiettivo da 52 punti mi sembra poco ambizioso - le sue parole - Credo che molti tifosi si aspettassero di più, non dico l'Europa, ma almeno vicino, anche solo sfiorare la Conference League. I 51 di Guaraldi? Nell'estate 2011 quella squadra la feci in due mesi e con un budget che inizialmente era zero, poi fui fortunato a vendere Britos al Napoli a 9 milioni".