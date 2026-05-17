Atalanta-Bologna, come seguirla in tv e radio

Ultime due giornate e per il Bologna c'è ancora una remota possibilità di accedere alla Conference League. Con una differenza reti sfavorevole, per recuperare sei punti all'Atalanta serve ribaltare il risultato dell'andata e poi sperare nell'ultima giornata.

I rossoblù devono vincere oggi con tre gol di scarto e battere anche l'Inter settimana prossima, sperando nella contemporanea sconfitta della Dea contro la Fiorentina. Il primo appuntamento è alla New Balance Arena di Bergamo oggi pomeriggio alle ore 18 con diretta esclusiva sulla piattaforma Dazn. Diretta radio su Nettuno Bologna Uno, fm 97.00 e in streaming, con cronaca di Leo Bosello e Pippo Cotti.