La designazione arbitrale per la trasferta in Campania
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Sono state rese note le designazioni arbitrali relative alla quarta giornata di Serie A. In particolare, Napoli-Bologna, in programma domenica alle ore 18, sarà diretta dal signor Bonacina della sezione di Bergamo.
L'arbitro sarà coadiuvato dagli assistenti Mokhtar e Ricci e dal quarto uomo Mariani, mentre al Var ci saranno Maggioni e Rutella. Sono tre i precedenti con il Bologna con due vittorie rossoblù e un pareggio, ultimo precedente Bologna-Inter 3-3 ultima giornata della scorsa stagione. Due i precedenti con il Napoli con un bilancio di due vittorie azzurre, ultimo Napoli-Cagliari 1-0 del 30 agosto 2025.
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