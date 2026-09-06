Il commento del tecnico del Sassuolo in conferenza stampa

Redazione TuttoBolognaWeb
Tedesco

Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco

Queste parole dell'allanatore del Sassuolo Alberto Aquilani dalla sala stampa dello stadio Renato Dall'Ara di Bologna:

"Ho la fortuna di avere tra le mie fila dei giocatori seri e molto forti. Oggi siamo molto arrabbiati per il risultato così come la partita che abbiamo giocato a Bergamo due settimane fa che, secondo me meritavamo di più. Peccato solo per il risultato, anche se un punto a Bologna non è mai male perchè la squadra di Tedesco è una squadra forte. Ovviamente prendere col al novantesimo non fa mai piacere a nessuno. Detto ciò mi tengo stretto questo punto".

Bologna FC v US Sassuolo - Serie A 2026/27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti