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IL PASSATO CON GILARDINO E I SUCCESSI CON IL BOLOGNA

La nota firma del Corriere dello Sport, ospite di TRC Bologna, ha parlato del momento di Raffaele Palladino a Bologna: "Per Palladino si tratta di un remake, perchè due anni fa con la Fiorentina, quando le vittorie furono otto consecutive in campionato, il quarto passaggio fu proprio in trasferta contro una squadra di Gilardino, in quel caso però era al Genoa." Usando anche parole al miele verso l'allenatore classe 82': "Palladino e uno dei migliori allenatori che ci sono in circolazione. A Bologna ha dato un impronta chiara e definita."

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