Le parole di Pepè Anaclerio ai microfoni di E'Tv:
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Anaclerio: “Scelte discutibili del Mister. Guarda caso con….”
"Purtroppo mi aspettavo una serata così. Mi aspettavo un Bologna completamente scarico a livello fisiologico dopo la batosta al Villa Park di giovedì sers. Primo tempo non pervenuti, mentre nel secondo tempo, guarda caso, con il miglior giocatore della squadra in campo, Rowe, i rossoblù hanno fatto un po' meglio. L'ottavo posto deve essere un traguardo da raggiungere perchè dopo una finale di Supercoppa e i quarti di finale in Europa League, andrebbe a chiudere una stagione tutto sommato positiva. Capisco che non si tratta di un gran traguardo visti gli ottimi risultati degli ultimi anni, però Italiano in queste ultime cinque partite deve fare uscire dai suoi giocatori quelle energie positive per tornare a fare punti in campionato"
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