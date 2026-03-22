Anaclerio: “Otto sconfitte su dieci al Dall’Ara è grave. Orsolini? I cambi?…”

"Perdere otto partite su dieci al Dall'Ara è molto grave. Sulla gara di oggi: la partita è stata ben gestita fino al rigore sbagliato da Orsolini. Da quel momento in poi la gara è cambiata e la Lazio ha vinto la partita meritatamente. Il Bologna in campionato, in casa, sta facendo un percorso disastroso. Sono troppe le sconfitte. Forse le motivazioni vengono meno perchè arrivare settimi è difficile e mentalmente la squadra si lascia andare e gli viene il famoso braccino del tennista. Poi se Orsolini avesse segnato il rigore, magari avremmo parlato d'altro. I numeri del Dall'Ara quest'anno sono davvero incredibili, chiunque arriva banchetta felicemente"