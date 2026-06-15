Anaclerio: “Brava la società a prendere Tedesco. Il Bologna ormai è una realtà….Orsolini?..”

"La società è stata molto brava a prendere un allenatore bravo che in pochissimo tempo ha portato un grande entusiasmo in città. Domenico Tedesco è un allenatore giovane che, nonostante appunto la giovane età, ha tanta esperienza e vittorie in giro per l'Europa. Si tratta di un Mister che porterà nuove idee e che, speriamo, possa dare continuità di risultati dopo questi tre anni importanti da parte dei rossoblù. Detto ciò ringrazierò sempre Vincenzo Italiano per quello che ha fatto per la città di Bologna e per la storia del Club: non lo dimenticheremo"