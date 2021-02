Mercato – Ag. Rugani: “Ecco perché non è andato al Bologna”

Intervenuto a TMW Radio, l’agente di Daniele Rugani Davide Torchia ha spiegato i retroscena dietro alla trattativa che poteva portare il suo assistito dal Rennes al Bologna in questa finestra di mercato. Il difensore ex Juve si è poi invece accasato al Cagliari:

“Il Rennes ha capito le preferenze del calciatore ed è arrivata la proposta del Bologna – ha affermato l’agente – con condizioni più vantaggiose economicamente: i felsinei hanno poi deciso di orientarsi su un ruolo diverso e non hanno affondato, ma non c’è problema, li ringrazio. Quando l’indennizzo chiesto dal club francese è stato diviso per due, il suo trasferimento è diventato anche una occasione economica. La telefonata con il Bologna? Con il Cagliari è stato tutto più semplice e veloce. La possibilità di un ritorno in Italia era emersa qualche giorno prima dell’effettivo trasferimento – conclude Torchia – non solo sondaggi ma richieste molto importanti. Con Daniele avevamo deciso di rimanere a Rennes, ma negli ultimi due giorni le insistenze lo hanno fatto ragionare”. Il Bologna ha abbandonato quindi la pista Rugani per affondare il colpo Antov dal Cska Sofia.

Fonte-tmw