Ag. Rugani: “Tornerà alla Juve, poi si vedrà. Futuro? Magari in Italia”

Le parole dell'agente di Rugani a Radio Bianconera

"Daniele tornerà alla Juve dopo questa esperienza un po’ travagliata - ha affermato - prima la Francia, poi l’infortunio e poi il Cagliari. È contento della salvezza conquistata in Sardegna, ora torna alla Juve e poi si vedrà. Per fortuna quest’anno è meno compresso e tutti possono fare le valutazioni con tranquillità. Quest’anno il mercato sarà ancora più difficile rispetto allo scorso anno. Tornare all'estero? In linea generale i calciatori italiani cresciuti in Italia hanno più piacere a rimanere in Italia".