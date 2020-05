Adailton: “Seguo ancora il Bologna, con i rossoblu anni speciali”

Intervistato a Casa Sky Sport, Martins Bolzan Adailton ha parlato del suo passato da calciatore in Italia, ricordando gli anni a Bologna: “Sono stati tre anni molto belli. Ricordo con particolare piacere due emozioni molto particolari. La prima è la promozione al mio primo anno con la squadra. Una giornata stupenda. Poi ricordo molto volentieri la tripletta in quel folle 3-4 di Marassi contro il Genoa. Non me la dimenticherò mai. Con il Bologna ho segnato anche un gol a Buffon, pareggiando una sfida a Torino, è stato davvero notevole. Tra l’altro di destro, una vera notizia. Ho davvero ricordi stupendi di quegli anni”.

Scheda 1 di 4