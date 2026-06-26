I costi per il cambio utilizzatore, le polemiche per le commissioni, ma alla fine la campagna abbonamenti ha fatto registrare una prima giornata contornata di tanto entusiasmo.

Come comunica il Bologna, al via questa mattina con grande entusiasmo la Campagna Abbonamenti “Ogni passo una storia” per il campionato di Serie A 2026-27: nel primo giorno di apertura dedicato agli abbonati della stagione 2025-26, sono quasi 6500 le tessere rinnovate. I costi sono rimasti invariati dalla scorsa stagione, ma con differenze tra abbonamenti standard e premium, con esse la possibilità del cambio utilizzatore gratuita o a pagamento, fattori che hanno creato una forte discussione giornaliera. L'obiettivo del club resta quello di raggiungere le ventiila tessere. Qui tutte le info.