Moviola: Lazio-Bologna
Tutto fila liscio per Maresca, che non delude al suo esordio in Serie A: un numero esiguo di falli in 90 minuti, solo 17, un rigore netto e tre chiare ammonizioni per falli di gioco. Si guadagnano il…
Tutto fila liscio per Maresca, che non delude al suo esordio in Serie A: un numero esiguo di falli in 90 minuti, solo 17, un rigore netto e tre chiare ammonizioni per falli di gioco. Si guadagnano il…
Rocchi gestisce al di sotto delle aspettative una partita che, come prevedibile, si rivela ricca di tensione e nervosismo. Tanti cartellini e il Catania rimane in dieci già nel primo tempo: al 4’…
Direzione di gara assolutamente sufficiente per Guida, che riesce a gestire bene una partita molto e nervosa e ricca di episodi fallosi. Cinque ammoniti nel primo tempo: al 24’ Cofie (Gen.) per un…
Partita priva di episodi che Massa riesce a gestire con facilità. Due ammoniti in tutta la gara: all’11’ Diakitè (Fio.) che intercetta col braccio un lancio di Kone e al 25’ Kone (Bol.) che sgambetta…
Giacomelli non influisce sull'esito della partita con la sua prestazione, seppure insufficiente. La sua direzione di gara viene messa in difficoltà dal comportamente scorretto di alcuni giocatori che…
Prestazione largamente insufficiente per Doveri: in Bologna-Parma mancano infatti due gialli e due rigori. Il fischietto romano tira fuori i cartellini solo nell'ultimo quarto d'ora di giorco: al 33'…
Mazzoleni, perfetto nel primo tempo, commette un paio di errori sulle sanzioni disciplinari nel secondo tempo, non guadagnandosi così la sufficienza. Mantovani, già ammonito al 39' 1T per una…
Ieri al Dall'Ara abbiamo visto un Valeri molto permissivo, che lesina fischi e lascia giocare, ma alla fine non incide sull'esito della partita. Per lui un unico errore importante: manca il secondo…
Nonostante il risultato rotondo, la gara appare subito piuttosto difficile per Rocchi che dopo pochi istanti grazia un Pazienza ingenuo ed irruento per un'entrata almeno da ammonizione. Qualche giro…
Molto bene Gervasoni ieri al Dall'Ara, in cui il Bologna ha incassato la sua prima vittoria in assoluto col direttore di gara lombardo. Giusti i cartellini e il rigore per fallo di Dessena su Lazaros.
A Livorno abbiamo visto un Bergonzi poco convincente e a tratti confuso nel primo tempo, più deciso ed incisivo invece nella seconda parte della partita. Per il Bologna si registrano tre ammoniti,…
Dopo un primo tempo poco convincente, Guida si riscatta con una prestazione tutto sommato sufficiente. Tre ammoniti per comportamento non regolamentare: Antei (40' 1T), Mendes (31' 2T) e Paponi (49'…
Direzione di gara decisamente deficitaria per Tommasi che al Bentegodi nel primo tempo adotta un metro piuttosto permissivo soprattutto verso i padroni di casa mentre nella ripresa estrae cartellini a…
Ieri al Dall'Ara abbiamo visto un Massa e, in generale, una terna arbitrale più che convincente. Due ammoniti nel primo tempo: al '34 Benatia (Rom.) che stende Morleo vicino all'area impedendogli di…
Un Bergonzi impeccabile che si trova sempre vicino all'azione e dimostra in ogni frangente di avere la situazione sotto controllo. Quattro ammoniti e tutti nel secondo tempo: al 3' Natali (Bol.)…
Lo avevamo già visto in Parma-Bologna: Irrati fischia poco. Ma a Torino, diversamente da Parma, scioperano anche i cartellini e vengono graziati i granata Masiello, Vives e Maksimovic per falli…
Quella di Calvarese ha ufficialmente guadagnato il primo posto nella mia personale classifica di peggiori prestazioni arbitrali viste dal Bologna in questo campionato. Non sono i falletti che una…
Errare umano, perseverare è diabolico. Al 34’ del primo tempo Bianchi si fa ammonire per la stessa identica infrazione che gli costò il giallo in Bologna-Napoli: l’assistente segnala l'offside,…
La direzione di gara di Damato delude, non dimostrandosi all’altezza del suo titolo di arbitro internazionale. Il fischietto pugliese punisce nel secondo tempo tutto quello che non ha punito nel…
Con la sua direzione arbitrale "all'inglese" Celi piace: fischia solo i contrasti più duri e dosa con giudizio i cartellini favorendo una maggiore fluidità del gioco. In media in una partita di Serie…
Tolleranza zero per Orsato che cominicia a estrarre i cartellini già dopo pochi secondi dall'inizio della gara. Quattro ammonizioni per il Bologna: al 1' 1T Mantovani per una spinta a Barrientos, al…
La direzione di gara di Massa inizialmente convince, l'arbitro ligure fischia solo i contrasti più aggressivi e lascia giocare dosando i cartellini con parsimonia e lasciandoci godere lo spettacolo.
Partita piatta che Russo gestisce senza problemi. Nessun episodio e solo tre ammonizioni, tutte nel secondo tempo: al 6’ Cuadrado (Fio.) per un fallo su Morleo, al 17’ Diamanti (Bol.) per un'entrata…
Quando si gioca contro la Juventus, grande attenzione viene sempre posta sulla direzione arbitrale. Questa volta, però Mazzoleni non può essere additato come la causa e il motivo della sconfitta del…
Bene Chiffi fino a che i ritmi di gioco rimangono bassi, ma non appena il gioco si fa più serrato e gli animi si scaldano, il giovane fischietto veneto commette qualche imprecisione. Tre cartellini…
Avremmo voluto vedere Irrati, giovane arbitro di Pistoia neo promosso in Serie A, più incisivo e deciso. Dopo i primi 30 minuti di gioco impeccabili, il fischietto toscano perde progressivamente il…
L’Inter avrebbe dovuto giocare in dieci per espulsione di Taider dopo i primi 11 minuti di gioco. Avrebbe, appunto. Ecco i fatti: al 4’ del primo tempo il centrocampista algerino atterra Morleo a metà…
Allo stadio Atleti Azzurri d’Italia troviamo un Doveri poco convincente e allo scoccare del 90° manca un rigore e un cartellino giallo. Due ammonizioni per il Bologna, entrambe per falli su Cigarini:…
Prestazione sufficiente per Bergonzi, facilitato da una partita noiosa e priva di episodi. Due cartellini gialli per il Bologna: al 23' 1T Pazienza per fallo di mano e al 44' 2T Perez per un brutto…
Partita molto tesa e ricca di falli, con quasi 40 interventi irregolari fischiati e 7 cartellini estratti. Orsato cerca di contenere il nervosismo ma la sua prestazione rimane comunque al di sotto…