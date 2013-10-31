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Moviola

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Moviola: Lazio-Bologna

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Tutto fila liscio per Maresca, che non delude al suo esordio in Serie A: un numero esiguo di falli in 90 minuti, solo 17, un rigore netto e tre chiare ammonizioni per falli di gioco. Si guadagnano il…

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Moviola: Bologna-Catania

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Rocchi gestisce al di sotto delle aspettative una partita che, come prevedibile, si rivela ricca di tensione e nervosismo. Tanti cartellini e il Catania rimane in dieci già nel primo tempo: al 4’…

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Moviola: Genoa-Bologna

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Direzione di gara assolutamente sufficiente per Guida, che riesce a gestire bene una partita molto e nervosa e ricca di episodi fallosi. Cinque ammoniti nel primo tempo: al 24’ Cofie (Gen.) per un…

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Moviola: Bologna-Fiorentina

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Partita priva di episodi che Massa riesce a gestire con facilità. Due ammoniti in tutta la gara: all’11’ Diakitè (Fio.) che intercetta col braccio un lancio di Kone e al 25’ Kone (Bol.) che sgambetta…

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Moviola: Juventus-Bologna

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Giacomelli non influisce sull'esito della partita con la sua prestazione, seppure insufficiente. La sua direzione di gara viene messa in difficoltà dal comportamente scorretto di alcuni giocatori che…

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Moviola: Bologna-Parma

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Prestazione largamente insufficiente per Doveri: in Bologna-Parma mancano infatti due gialli e due rigori. Il fischietto romano tira fuori i cartellini solo nell'ultimo quarto d'ora di giorco: al 33'…

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Moviola: Inter-Bologna

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Mazzoleni, perfetto nel primo tempo, commette un paio di errori sulle sanzioni disciplinari nel secondo tempo, non guadagnandosi così la sufficienza. Mantovani, già ammonito al 39' 1T per una…

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Moviola: Bologna-Atalanta

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Ieri al Dall'Ara abbiamo visto un Valeri molto permissivo, che lesina fischi e lascia giocare, ma alla fine non incide sull'esito della partita. Per lui un unico errore importante: manca il secondo…

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Moviola: Chievo-Bologna

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Nonostante il risultato rotondo, la gara appare subito piuttosto difficile per Rocchi che dopo pochi istanti grazia un Pazienza ingenuo ed irruento per un'entrata almeno da ammonizione. Qualche giro…

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Moviola: Bologna-Cagliari

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Molto bene Gervasoni ieri al Dall'Ara, in cui il Bologna ha incassato la sua prima vittoria in assoluto col direttore di gara lombardo. Giusti i cartellini e il rigore per fallo di Dessena su Lazaros.

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Moviola: Livorno-Bologna

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A Livorno abbiamo visto un Bergonzi poco convincente e a tratti confuso nel primo tempo, più deciso ed incisivo invece nella seconda parte della partita. Per il Bologna si registrano tre ammoniti,…

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Moviola: Bologna-Sassuolo

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Dopo un primo tempo poco convincente, Guida si riscatta con una prestazione tutto sommato sufficiente. Tre ammoniti per comportamento non regolamentare: Antei (40' 1T), Mendes (31' 2T) e Paponi (49'…

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Moviola: Verona-Bologna

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Direzione di gara decisamente deficitaria per Tommasi che al Bentegodi nel primo tempo adotta un metro piuttosto permissivo soprattutto verso i padroni di casa mentre nella ripresa estrae cartellini a…

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Moviola: Bologna-Roma

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Ieri al Dall'Ara abbiamo visto un Massa e, in generale, una terna arbitrale più che convincente. Due ammoniti nel primo tempo: al '34 Benatia (Rom.) che stende Morleo vicino all'area impedendogli di…

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Moviola: Milan-Bologna

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Un Bergonzi impeccabile che si trova sempre vicino all'azione e dimostra in ogni frangente di avere la situazione sotto controllo. Quattro ammoniti e tutti nel secondo tempo: al 3' Natali (Bol.)…

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Moviola: Torino-Bologna

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Lo avevamo già visto in Parma-Bologna: Irrati fischia poco. Ma a Torino, diversamente da Parma, scioperano anche i cartellini e vengono graziati i granata Masiello, Vives e Maksimovic per falli…

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Moviola: Bologna-Udinese

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Quella di Calvarese ha ufficialmente guadagnato il primo posto nella mia personale classifica di peggiori prestazioni arbitrali viste dal Bologna in questo campionato. Non sono i falletti che una…

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Moviola: Sampdoria-Bologna

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Errare umano, perseverare è diabolico. Al 34’ del primo tempo Bianchi si fa ammonire per la stessa identica infrazione che gli costò il giallo in Bologna-Napoli: l’assistente segnala l'offside,…

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Moviola: Bologna-Napoli

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La direzione di gara di Damato delude, non dimostrandosi all’altezza del suo titolo di arbitro internazionale. Il fischietto pugliese punisce nel secondo tempo tutto quello che non ha punito nel…

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Moviola: Bologna-Lazio

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Con la sua direzione arbitrale "all'inglese" Celi piace: fischia solo i contrasti più duri e dosa con giudizio i cartellini favorendo una maggiore fluidità del gioco. In media in una partita di Serie…

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Moviola: Catania-Bologna

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Tolleranza zero per Orsato che cominicia a estrarre i cartellini già dopo pochi secondi dall'inizio della gara. Quattro ammonizioni per il Bologna: al 1' 1T Mantovani per una spinta a Barrientos, al…

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Moviola: Bologna-Genoa

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La direzione di gara di Massa inizialmente convince, l'arbitro ligure fischia solo i contrasti più aggressivi e lascia giocare dosando i cartellini con parsimonia e lasciandoci godere lo spettacolo.

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Moviola: Fiorentina-Bologna

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Partita piatta che Russo gestisce senza problemi. Nessun episodio e solo tre ammonizioni, tutte nel secondo tempo: al 6’ Cuadrado (Fio.) per un fallo su Morleo, al 17’ Diamanti (Bol.) per un'entrata…

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Moviola: Bologna-Juventus

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Quando si gioca contro la Juventus, grande attenzione viene sempre posta sulla direzione arbitrale. Questa volta, però Mazzoleni non può essere additato come la causa e il motivo della sconfitta del…

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Moviola Tim Cup: Bologna-Siena

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Bene Chiffi fino a che i ritmi di gioco rimangono bassi, ma non appena il gioco si fa più serrato e gli animi si scaldano, il giovane fischietto veneto commette qualche imprecisione. Tre cartellini…

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Moviola: Parma-Bologna

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Avremmo voluto vedere Irrati, giovane arbitro di Pistoia neo promosso in Serie A, più incisivo e deciso. Dopo i primi 30 minuti di gioco impeccabili, il fischietto toscano perde progressivamente il…

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Moviola: Bologna-Inter

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L’Inter avrebbe dovuto giocare in dieci per espulsione di Taider dopo i primi 11 minuti di gioco. Avrebbe, appunto. Ecco i fatti: al 4’ del primo tempo il centrocampista algerino atterra Morleo a metà…

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Moviola: Atalanta-Bologna

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Allo stadio Atleti Azzurri d’Italia troviamo un Doveri poco convincente e allo scoccare del 90° manca un rigore e un cartellino giallo. Due ammonizioni per il Bologna, entrambe per falli su Cigarini:…

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Moviola: Bologna-Chievo

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Prestazione sufficiente per Bergonzi, facilitato da una partita noiosa e priva di episodi. Due cartellini gialli per il Bologna: al 23' 1T Pazienza per fallo di mano e al 44' 2T Perez per un brutto…

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Moviola: Cagliari-Bologna

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Partita molto tesa e ricca di falli, con quasi 40 interventi irregolari fischiati e 7 cartellini estratti. Orsato cerca di contenere il nervosismo ma la sua prestazione rimane comunque al di sotto…