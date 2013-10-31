Moviola: Torino-Bologna R. TuttoBolognaWeb Redazione TuttoBolognaWeb 10 febbraio 2014 - 13:03 10 febbraio

Lo avevamo già visto in Parma-Bologna: Irrati fischia poco. Ma a Torino, diversamente da Parma, scioperano anche i cartellini e vengono graziati i granata Masiello, Vives e Maksimovic per falli…