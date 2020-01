Anche l’operazione per Emanuel Vignato dovrebbe essere chiusa per il Bologna.

Il talento classe 2000 del Chievo sarà prelevato dai rossoblù per una cifra di circa 3 milioni, ma non vestirà immediatamente la casacca del Bologna. Il giocatore dovrebbe nei prossimi giorni sostenere le visite mediche a Bologna, ma continuerà a giocare nel Chievo Verona, attualmente in Serie B, fino a giugno. Di fatto, Vignato è un acquisto per la stagione 2020/2021.