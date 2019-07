Verdi vicino al Toro

Simone Verdi non rientrerebbe più nei piani del Napoli e i partenopei starebbero valutando una sua possibile cessione, l’attaccante non ha trovato quella continuità che la dirigenza azzurra e Carlo Ancelotti si aspettavano, per tanto è stato messo nella lista partenti.

Il futuro dell’ex rossoblù sembra indirizzato verso il Torino, in cui Verdi è già stato dal 2011 al 2013. Aurelio De Laurentiis vorrebbe non meno di 20 milioni per il 27enne e il club granata pare stia producendo gli assalti finali per l’attaccante di Broni. L’idea di Cairo è allestire una rosa competitiva per l’Europa e l’innesto di Verdi potrebbe portare all’uscita di scena di Simone Zaza, accostato nelle scorse settimane al Bologna.