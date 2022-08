UFFICIALE – Zirkzee al Bologna

E' ufficiale la firma di Joshua Zirkzee. L'attaccante olandese classe 2001 arriva al Bologna a titolo definitivo, in teoria per una cifra di circa 8.5 milioni di euro più bonus e percentuale sulla plusvalenza. Zirzkee sarà il sesto giocatore olandese della storia del Bologna e arriva da una stagione all'Anderlecht condita da 18 gol in 47 presenze.